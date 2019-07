En passe de toucher une belle somme pour le milieu offensif Rémy Cabella qui va prendre la direction de Krasnodar pour 12 millions d’euros, l’AS Saint-Etienne tient le remplaçant du Tricolore ! Hier, la radio RMC indique que les Verts auraient trouvé un accord avec le Betis Séville au sujet de Ryad Boudebouz. La transaction est estimée à 4 millions d’euros et l’international algérien est attendu aujourd’hui dans le Forez. Deux ans après son départ de Montpellier, l’ancien Bastiais et Sochalien qui a recalé Amiens et Toulouse, ces dernières semaines, s’apprête donc à retrouver la Ligue 1, lui qui n’a pas été retenu par le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, lors de la CAN-2019.