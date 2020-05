L'international algérien Riyad Boudebouz, serait convoité par Montpellier (Ligue 1 française de football), selon le site allezpaillade. Ne figurant plus dans les plans de l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, Boudebouz sera libre dès la fin de l'actuelle saison et pourrait rebondir à Montpellier où évolue le champion d'Afrique algérien, Andy Delort. Selon la même source très proche de Montpellier, Boudebouz pourrait apporter son expérience au HSCM et constituer une bouée de sauvetage pour lui. Boudebouz, milieu de terrain de 30 ans connait bien la maison pour y avoir évolué entre 2015 et 2017 avant de rejoindre la Liga espagnole en s'engageant avec le Real Betis. à l'AS Saint-Etienne, l'Algérien a inscrit 2 buts offrant 4 passes décisives en 29 matchs joués, toutes compétitions confondues.