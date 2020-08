Le milieu offensif algérien de l'AS Saint-Etienne, Riyad Boudebouz, qui n'entre plus dans les choix techniques de son entraîneur Claude Puel, n'a pas l'intention de partir et veut «se battre» pour reconquérir une place de titulaire. «Boudebouz ne voit aucun inconvénient à démarrer la nouvelle saison comme remplaçant. Il est prêt à accepter tous les choix de son entraîneur, même s'ils lui sont défavorables. Il est décidé à travailler très dur pour changer la donne et se réimposer comme titulaire à Saint-Etienne», ont rapporté certains médias, citant des confidences du journaliste Mohamed Toubache, considéré comme très proche de l'international algérien de 30 ans. Vendredi, le quotidien spécialisé L'Equipe avait rapporté que Boudebouz, dont le contrat court jusqu'en juillet 2022, aurait été mis sur une nouvelle liste de joueurs à libérer. Selon la même source, l'ASSE veut faire passer son budget de 108 à 90 millions d'euros et pour cela, le club veut réduire sa masse salariale de 20%, en commençant par ceux qui touchent entre 180 000 et

200 000 euros brut mensuellement.