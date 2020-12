Annoncé en partance au Qatar lors des ultimes heures du mercato estival, le milieu offensif algérien, Ryad Boudebouz, a finalement décidé rester à l'AS Saint-Etienne malgré ses débuts difficiles au sein de l'effectif stéphanois. Pressenti vers une nouvelle destination durant l'hiver prochain, l'ancien joueur de Montpellier a fait une annonce surprenante concernant son avenir avec les Verts. «Je me sens bien ici. Il y a eu le coronavirus. Je n'ai pas eu envie de partir dans cette situation. [...] J'ai envie de rester ici et de prouver que j'ai ma place dans ce club», a déclaré le joueur de 30 ans sur Téléfoot. Lui qui connaît une réinsertion progressive dans le groupe stéphanois a ajouté: «Je vis dans un bon groupe. J'essaye de profiter au maximum. J'ai connu une période difficile. Aujourd'hui, je profite et je n'ai pas envie de me prendre la tête. On est dans l'urgence, on doit prendre des points. Il faut profiter en gagnant des matchs», a-t-il indiqué, comme rapporté par Foot-sur7.