L'international algérien Ryad Boudebouz, sociétaire de l'AS Saint-Etienne, devrait signer pour Qatar SC de Doha, où il se trouve depuis mardi, a rapporté, hier, L'Equipe qui s'appuie sur une source «proche du dossier». Boudebouz (30 ans) devrait conclure des négociations déjà bien avancées avec l'équipe de la capitale, et découvrir le championnat du Qatar, où évolue plusieurs de ses compatriotes dont Baghdad Bounedjah, Yacine Brahimi, Adlène Guedioura et Sofiane Hani, entre autres. Le milieu offensif algérien, toujours sous contrat jusqu'en 2022 avec l'ASSE et un salaire mensuel de 200 000 euros, n'est pas à son meilleur niveau en Ligue 1 française. Selon la même source, la formule de l'opération de transfert n'est pas encore connue, l'ASSE privilégierait un transfert sec après avoir déboursé 3,5 millions d'euros pour la venue de l'intéressé en provenance du Betis, en juillet 2019. Mais un prêt, avec ou sans option d'achat, n'est pas à exclure.