Pour son premier match de Ligue 1 de la saison, l’AS Saint-Étienne s’est imposé sur la pelouse de Dijon (1-2). Après la rencontre, Ryad Boudebouz, la dernière recrue stéphanoise, s’est arrêté en zone-mixte pour évoquer la victoire de son équipe. Le meneur de jeu estime qu’il reste du travail pour que ses coéquipiers et lui atteignent leur pic de forme. « On a vu les vidéos de Dijon en préparation, c’est une équipe difficile à jouer. On a fait le travail. On aurait pu tuer le match. Il va rester beaucoup de travail pour la saison, physiquement on n’est pas encore au top. Il va falloir que l’on reste concentré car quand l’Europa League va commencer on aura beaucoup moins de temps pour travailler. Il va falloir enregistrer ce que dit le coach rapidement », juge le milieu offensif au micro de beIN Sports.