Ryad Boudebouz a été le sauveur de l’AS Saint-Etienne jeudi en demi-finale de la coupe de France qui a vu les Verts affronter le Stade Rennais. Alors que son équipe faisait jeu égal avec le club breton, le milieu de terrain algérien, entré à la 82ème minute de la rencontre, a offert le but de la victoire aux siens leur permettant de l’emporter 2-1. A la fin du match, Ryad Boudebouz n’a pas caché sa joie. « Il fait du bien, surtout au moral. Pour tout le peuple stéphanois, qui galère avec nous depuis le début de saison. On leur devait cette finale au Stade de France. (…) Je suis content de marquer ce but, il y a eu beaucoup de critiques sur le club, sur moi, et ce but c’était la meilleure réponse. J’espère qu’avec ce but, on retrouvera le bon chemin », a savouré le meneur de jeu stéphanois au micro d’Eurosport, propos relayés par Maxifoot.