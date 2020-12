L’entraîneur de l’USM Bel Abbès, Lyamine Bougherara, n’a pas écarté l’éventualité de rendre le tablier au courant de cette semaine, en raison « des multiples problèmes » que vit le club. « Les jours à venir seront décisifs pour mon avenir avec l’USMBA. Le club fait face à de nombreux problèmes qui risquent de me pousser à partir s’ils ne venaient pas à être réglés avant notre prochain match », a averti Bougherara. Ayant pris en main la barre technique des Vert et Rouge en septembre dernier, l’ancien gardien de but international a informé qu’il a dû déjà « déployer de gros efforts pour convaincre (ses) joueurs de mettre fin à leur mouvement de grève » qu’ils ont déclenché il y a quelques jours. « Heureusement pour nous que notre premier match de championnat, que nous devions livrer face au MC Alger le week-end dernier, a été reporté, sinon nous aurions eu d’énormes difficultés pou retenir le coup », a-t-il ajouté. Précisant avoir fait, jusque-là, preuve de « grande patience », le même technicien a dit craindre de se voir privé de plusieurs de ses joueurs lors du déplacement de son équipe à Bordj Bou Arréridj.