La direction de l'ES Sétif a annoncé, dans un communiqué de presse, que son attaquant El-Habib Bouguelmouna, passera devant le conseil de discipline. L'ancien buteur de l'USM Bel Abbès devra se présenter devant le CD, demain, car il «n'a toujours pas répondu aux trois mises en demeure que le club lui a envoyées à son domicile, il se trouve en abandon de poste depuis le 25 novembre 2020». «À cause de ces absences non justifiées, la direction du club a décidé de tenir le conseil de discipline dans les délais prévus et ce, avec ou sans la présence du premier concerné», a indiqué l'ES Sétif.