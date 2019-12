Le cycliste Youcef Boukhari a bonifié la moisson algérienne d’une troisième médaille d’or aux Championnats arabes sur piste qui se déroulent en Egypte, en reportant le sprint individuel des juniors (garçons) au Caire. Il s’agit de la deuxième médaille d’or personnelle pour Boukhari, après celle remportée vendredi lors de la première journée de compétition, dans l’épreuve de l’omnium, alors que la troisième médaille d’or a été l’œuvre de la jeune Nour Yasmine Bouzenzen, dans l’épreuve du Keirin (juniors/filles), disputée le lendemain, samedi. Outre Boukhari, deux autres cyclistes algériens se sont illustrés lors de cette troisième journée de compétition, à savoir Seddik Benganif, qui a remporté une médaille de bronze au sprint individuel des juniors et Bouzenzen, vainqueur de deux médailles d’argent chez les juniors : une sur l’omnium et l’autre sur le sprint individuel.

Grâce à ces quatre nouvelles médailles, la sélection algérienne (messieurs/dames) porte son capital à 21 breloques après trois journées de compétition : 3 or, 12 argent et 6 bronze.