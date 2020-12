Le milieu offensif international algérien du FC Metz, Farid Boulaya, a signé son deuxième but de la saison, lors de la défaite concédée, dimanche soir, à domicile face à l'Olympique lyonnais (1-3), dans le cadre de la 13e journée de la Ligue 1 française de football. Une rencontre marquée également par la blessure contractée par le gardien de but international algérien de Metz, Alexandre Oukidja.Après avoir raté l'opportunité d'ouvrir le score en ratant un penalty en début de rencontre (7e), Boulaya s'est racheté en seconde période pour réduire la marque (75e), alors que son équipe était déjà menée au tableau d'affichage (3-0). Titulaire dans les buts du FC Metz, Alexandre Oukidja est sorti sur blessure dans le temps additionnel, suite à un terrible choc avec le joueur lyonnais Rayan Cherki. Après avoir armé sa frappe qui a raté de peu le cadre, le Franco-Algérien a marché sur le genou du portier messin. Ce dernier, qui s'est tordu de douleur, a dû céder sa place. Finalement, plus de peur que de mal pour le portier algérien qui souffre d'un hématome et d'une entaille.Côté lyonnais, le défenseur international algérien Djamel Benlamri, arrivé durant l'intersaison en provenance d'Al-Shabab (Div.1 saoudienne) est resté sur le banc des remplaçants.A l'issue de cette défaite, le FC Metz reste scotché à la 13e place au classement avec 16 points, alors que l'OL monte sur le podium (3e) avec 26 unités, à deux longueurs du leader le Paris SG.