Le boxeur algérien Chouaïb Bouloudinats (+91 kg) a composté ce lundi son billet pour les 8es de finale en remportant son combat aux points (4-1) contre l’Italien Carbotti Mirko pour le compte des mondiaux-2019 qui se déroulent à Ekaterinbourg (Russie). Exempté du premier tour, Bouloudinats a dominé son adversaire italien. Il rejoint ainsi son compatriote Chams Eddine Kramou (69 kg) qui avait battu un peu plus tôt l’Azebaidjanais Sotomayor Collazo Lorenzo aux points (3-2). Chouaïb Bouloudinats (+91 kg) et Chams Eddine Kramou (69 kg) seront désormais les deux seuls pugilistes algériens présents en 8e de finale des Mondiaux 2019 après l’élimination des cinq autres boxeurs algériens engagés dans cette compétition. Abdelhafid Benchabla (-91 kg), Mohamed Houmri (81 kg), Mohamed Flissi (-52 kg), Younès Nemouchi (75 kg) et Réda Benbaziz (-63 kg) ont été éliminés dès les 16es de finale.