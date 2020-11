Auteur d'un but contre le Zimbabwe jeudi dernier, à l'occasion de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2021, Baghdad Bounedjah est entré dans le Top 10 des meilleurs buteurs de la sélection algérienne. Ce but marqué par l'attaquant d'Al-Sadd contre les Warriors du Zimbabwe lors de la victoire (3-1) des Fennecs est le 16e qu'il a inscrit depuis qu'il joue avec l'Equipe nationale d'Algérie. Une réalisation qui permet à Baghdad Bounedjah de devancer Salah Assad, ancien ailier du RC Kouba. Celui-ci compte 15 buts avec les Fennecs. Bounedjah aurait même pu faire mieux et battre le record d'Assad avant le match face au Zimbabwe, s'il n'était pas resté muet lors des deux derniers matchs amicaux des Fennecs, d'abord contre le Nigeria (1-0) et ensuite face au Mexique (2-2). Natif d'Oran, Baghdad Bounedjah, 29 ans, a été appelé en sélection pour la première fois en 2014. L'Algérie était alors entraînée par Christian Gourcuff.