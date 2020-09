À l'occasion du 8e de finale entre les Iraniens de Persepolis FC et les Qataris d'Al Sadd, Baghdad Bounedjah et ses coéquipiers se sont inclinés dans les toutes dernières minutes (1-0). Le club qatari est éliminé de l'AFC Champions League. Après avoir fait le dos rond, surtout durant la seconde période, les Iraniens de Persepolis FC ont trouvé la faille sur corner à la 87ème minute. Servi au premier poteau, Issa Alekasair est venu placer sa tête en devançant l'attaquant algérien de 28 ans. Malgré l'expulsion d'un joueur du tout récent champion d'Iran, les Qataris n'ont pas réussi à revenir au score. À noter que Baghdad Bounedjah quitte cette édition 2020 avec quatre buts inscrits et trois passes décisives délivrées. Le Fennec est donc impliqué sur sept des 14 buts de son équipe.