L’attaquant international algérien d’Al-Sadd, Baghdad Bounedjah, auteur de

39 buts en 2019, toutes compétitions confondues, a terminé en tête du classement des buteurs algériens de l’année. Il a marqué 39 buts en club et en sélection, sur l’année civile 2019, après en avoir marqué 59 buts l’année derniére. Bounedjah (28 ans) a inscrit 32 buts avec son club Al-Sadd, dont 19 en championnat, 6 en coupe,

3 en Ligue des champions d’Asie et 3 en Coupe du monde des clubs, où a terminé comme meilleur buteur. Bouendjah a également terminé l’année 2019 comme meilleur buteur de l’équipe nationale

avec 8 réalisations, devançant le duo Youcef Belaili et Riyad Mahrez, avec 5 buts chacun.