Avec ce doublé, le buteur racé, champion d'Afrique en titre, a donc offert le trophée de la Coupe de l'Emir du Qatar à son équipe Al-Sadd en présence du président de la FIFA, Gianni Infantino.

Baghdad Bounedjah et son équipe ont bien dominé la rencontre avec d'ailleurs un premier but signé Bounedjah dès l'entame de la partie. Soit exactement à la 3ème minute du jeu.

Al-Arabi tente alors de revenir à la marque dans cette finale disputée sur la pelouse du stade d'Al-Rayyan inauguré à cette occasion en prévision de la Coupe du monde 2022. Et c'est ce qui a été bien réussi par l'Islandais Gonarsson (23').

Mais l'inévitable buteur algérien se distingue, une fois de plus, à la fin de la première mi-temps en inscrivant le deuxième but de son équipe, soit son doublé (44'), redonnant ainsi l'avantage à Al Sadd où évolue également son compatriote Ayoub Azzi.

En seconde période, Al-Arabi multiplie les rushs dans l'espoir d'égaliser, mais Al-Sadd et son compartiment défensif ont bien résisté en gérant ce mince avantage (2-1) jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre.

Al Sadd remporte ainsi son 17e trophée de la coupe de l'Emir du Qatar et le 73e titre toutes compétitions confondues.

Bounedjah n'a pas caché sa satisfaction après cette nouvelle consécration avec son équipe Al-Sadd et se fixe désormais comme prochain objectif la Ligue des champions d'Asie.

«Je dédie la victoire à nos supporters et à toute la direction du club. Nous avons disputé un match difficile contre un adversaire coriace, la rencontre s'est jouée sur quelques détails. Nous avons saisi nos deux occasions pour inscrire les deux buts. En seconde période, nous avons souffert mais nous avons résisté. Notre prochain objectif c'est de remporter la Ligue des champions la saison prochaine» a déclaré Bounedjah à l'issue de la rencontre.

Bounedjah montre ainsi qu'il est toujours fidèle à sa réputation de «buteur racé», lui qui, a été auteur de son 16e but avec l'Equipe nationale d'Algérie de football, lors de la victoire décrochée au stade du 5-Juillet d'Alger face au Zimbabwe (3-1) en novembre dernier, dans le cadre de la 3e journée (Gr.H) des qualifications de la CAN-2021. Ce qui lui a permis d'ailleurs d'intégrer le top 10 du classement historique des buteurs des «Verts».

L'attaquant d'Al-Sadd (Div.1/ Qatar), resté muet lors des deux derniers matchs amicaux avec les Verts disputés en octobre: face au Nigeria (1-0) en Autriche, et devant le Mexique (2-2) aux Pays-Bas, a retrouvé le chemin des filets, en ouvrant le score contre les Warriros (31e).

Convoqué pour la première fois en sélection algérienne en 2014, sous l'ère de l'ancien sélectionneur français Christian Gourcuff, Bounedjah (29 ans) est devenu un titulaire indiscutable dans le dispositif du coach des «Verts» Djamel Belmadi.

Avec cette 16e réalisation, le natif d'Oran dépasse au classement l'ancien ailier de charme du RC Kouba Salah Assad, qui compte 15 réalisations sous le maillot national.

À noter enfin que son équipe, Al-Sadd occupe actuellement la tête du classement du championnat du Qatar avec 25 points avec six points d'avance sur son poursuivant direct Al-Ahly à l'issue de la 9e journée.