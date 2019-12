L’international algérien d’Al-Sadd, Baghdad Bounedjah, s’est exprimé après la défaite de son équipe (2-3) en quarts de finale de la Coupe du monde des clubs face aux Mexicains du CF Monterrey. L’avant-centre de 28 ans a déclaré : « Nous avons perdu car nous avons commis beaucoup d’erreurs durant ce match. Ce sont des choses qui arrivent dans le football. Nous aurions pu arracher un meilleur résultat. » Et d’enchaîner : « Nous avons fourni de gros efforts pour revenir au score, mais l’équipe mexicaine a su profiter de ses occasions. Le troisième but de Monterrey nous a achevés». Aujourd’hui à 15h30, l’équipe qatarie affrontera l’ES Tunis, match de classement. Le champion d’Afrique algérien dira : « La rencontre face à l’EST ne sera pas facile pour nous. C’est une grosse équipe, détentrice de la dernière édition de la Champions League africaine. Mais notre objectif reste la victoire pour prendre cette cinquième place et rendre heureux nos fans. ». L’équipe tunisienne, qui s’était inclinée face à Al-Hillal de l’Arabie saoudite par la plus petite des marges, renferme dans ses rangs plusieurs joueurs algériens, entre autres, Bedrane, Benguit et Chetti. Ce dernier, d’ailleurs, s’est exprimé après la défaite face aux Saoudiens en indiquant : « Al-Hilal est une grande équipe qui a su comment remporter cette rencontre face à nous. Maintenant, il faudra oublier ce match et penser à l’avenir. Il est vrai que cette défaite fait très mal, mais il faut penser au match face à Al-Sadd, lors de laquelle nous allons nous battre pour la gagner et terminer à la 5e position. » Le match d’aujourd’hui promet d’être des plus disputés et reste ouvert à tous les pronostics.