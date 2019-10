Le sauveur de la dernière finale de la CAN avait gardé son costume de héros. Celui qui avait inscrit l’unique but de la finale face au Sénégal a encore montré tout son talent face à la Colombie. Infatigable harceleur, il n’a eu de cesse de presser les défenseurs adverses. En pivot, il a su garder quelques ballons pourtant difficiles, grâce à un bon jeu de corps. Et surtout, il a inscrit un but magnifique, son treizième en trente-deux sélections. Alors que l’on pouvait penser, comme les défenseurs colombiens, qu’il allait décaler Belaïli esseulé sur la gauche, a décoché une frappe sublime à vingt mètres qui s’est logée en pleine lucarne (15e). Un geste aussi soudain que magnifique, qui a montré l’instinct de buteur de Bounedjah. Sur une nouvelle action personnelle, il a mis au supplice Davinson Sanchez et aurait pu inscrire un doublé, sa frappe heurtant la transversale d’un Ospina impuissant (28e). Un match qui aura certainement encore fait grimper la cote de celui qui évolue actuellement au Qatar, à Al Sadd.