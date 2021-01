L'international algérien Baghdad Bounedjah a grandement contribué au large succès de son club, Al Sadd face à Al Kharitiyath (5-0), samedi soir, pour le compte de la 12e ournée du championnat de football du Qatar, réalisant un doublé et une passe décisive. L'attaquant algérien a été en effet derrière 3 des 5 buts de son équipe, inscrits tous en seconde période, puisque la première s'est soldée par un (0-0). Bounedjah était derrière le second but d'Al Sadd marqué par Ali Assadala (73'), grâce à sa passe décisive. L'ouverture du score des Saddaoui était l'oeuvre de Rodrigo Tabata (69'). Par la suite, le champion d'Afrique algérien s'est illustré en marquant son premier but du match à la 82e après avoir dribblé le gardien et mis la balle au fond des filets. Sept minutes plus tard, Bounedjah a profité d'une longue passe d'un de ses coéquipiers pour orienter de sa poitrine le ballon et aller battre le gardien d'Al Kharitiyath, inscrivant son 8e but de la saison en championnat à une unité seulement de son compatriote en sélection Youcef Belaïli, l'actuel meilleur buteur du championnat. Grâe à cette victoire, la formation d'Al Sadd caracole seule en tête du classement avec 32 points, à 10 longueurs d'Al Gharafa, club des internationaux algériens, Sofiane Hanni et Adlène Guedioura, qui se déplaçaient, hier, chez leur coéquipier en Equipe nationale, Belaïli du Qatar SC, actuel 5e du championnat avec 19 points.