L’international algérien Baghdad Bounedgah, auteur de l’un des trois buts d’Al Sadd face à Henghiène Hienghène Sport (3-1 ap), en match d’ouverture de la Coupe du monde des clubs 2019, a exprimé son souhait d’aller le plus loin possible dans le tournoi pour clore en beauté une année 2019 déjà riche en émotion et consécration. « J’ai gagné la coupe d’Afrique. J’ai aussi atteint les demi-finales de la Ligue des champions de l’AFC. Aujourd’hui, je participe à la Coupe du monde des Clubs... On peut donc dire que j’ai déjà vécu une année 2019 exceptionnelle. Mais avec d’autres succès à Qatar 2019, elle pourrait être encore plus belle », a déclaré Bounedjah au micro de la FIFA.

Elu, Homme du match, l’attaquant algérien a été un danger constant pour la défense néo-calédonienne, en ouvrant la marque pour son équipe en première période. « Nous avons aussi manqué de concentration par moments, ce qui nous a fait rater quelques grosses occasions en première mi-temps, notamment », analyse-t-il. « Hienghène a marqué sur sa seule occasion. Mais nous n’avons jamais douté de nous-mêmes.

Nous nous sommes remis au travail et nous avons repris l’avantage, avant de nous de mettre à l’abri en prolongation. » En guise de récompense, Al Sadd affrontera au prochain tour, aujourd’hui, Monterrey, qui compte pas moins de quatre participations en Coupe du monde des clubs.

« Si nous voulons battre les Mexicains et atteindre le dernier carré, nous allons devoir être beaucoup plus performants », prévient-il.

En manque de réussite depuis le début de la saison, Bounedjah retrouve la confiance au meilleur moment : « J’ai repris l’entraînement juste après la coupe d’Afrique. Je n’ai donc pas pu récupérer correctement. Si je marque moins régulièrement que l’année dernière, c’est peut-être lié à cela. Mais je travaille dur pour retrouver mon meilleur niveau », annonce l’Algérien. Son match contre Hienghène Sport est en tout cas un bon présage.