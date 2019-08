La sélection algérienne d’athlétisme a décroché trois médailles (2 or, 1 argent), à l’issue de la 2e journée des épreuves d’athlétisme des JA-2019, mardi à Rabat. Les médailles d’or algériennes ont été décrochées par le décathlonien Larbi Bouraada avec un total de 7319 points et le hurdleur Amine Bouanani au 110m haies avec un chrono de (13.60), alors que la breloque en argent est revenue à Yasser Mohamed Triki au triple saut avec un bond mesuré à 16.71m. Bouraada a dominé les concours de la perche (4.60m) et le lancer de javelot (59.69). De son côté, Bouanani a devancé le Nigérian Ezekiel Abejoy (13.90) et le Sénégalais Louis François Mendy (14.05). Le deuxième algérien engagé dans la finale du 110 m haies, Lyes Mokdel, a été disqualifié pour faux départ.