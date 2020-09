Le milieu de terrain du MC Alger, Abderrahmane Bourdim (26 ans), a prolongé son contrat pour deux saisons. Il devient le deuxième joueur en fin de contrat

à prolonger son bail au Mouloudia, après le défenseur Abderrahmane Hachoud, qui a prolongé également pour deux saisons, contrairement à l’attaquant Hicham Nekkache et au milieu offensif Walid Derrardja, qui n’ont pas été appelés à prolonger, eux qui se sont engagés, pour deux saisons, avec le

MC Oran. Côté recrutement, le MCA a enregistré l’arrivée du gardien de but international Abdelkadir Salhi, libre de tout engagement , pour un contrat de trois ans en provenance de la

JS Kabylie. L’enfant de Chlef rejoint les deux premières recrues : le défenseur central Mouad Haddad (ex-JSM Skikda) et le milieu de terrain ivoirien Isla Daoudi Diomandé (ex-ES Sétif).