L’Atletico Madrid est en pôle position pour recruter Edinson Cavani. Cependant, les dirigeants du club espagnol seraient bien inspirés de mettre sur papier leur accord supposé avec l’attaquant du PSG, lequel ne devrait pas quitter la capitale lors de ce mercato hivernal. Le Paris Saint-Germain n’a pas préparé la succession de son joueur, ce qui l’oblige à fermer la porte pour l’instant. Selon les rumeurs, un accord a été trouvé entre l’attaquant et le club espagnol pour l’été prochain. Si cet accord ne fait pas l’objet d’un contrat, rien ne dit que Diego Simeone recrutera Edinson Cavani. En effet, selon le quotidien L’Équipe, Man Utd et Chelsea, deux grands noms du football anglais, seraient intéressés par les services de Cavani. Ces deux formations s’ajoutent donc à l’intérêt de l’Atletico Madrid pour le joueur. Même si Chelsea a changé d’attitude sur le marché des transferts ces dernières années, son patron Roman Abramovitch est toujours très dépensier. Il pourrait d’ailleurs faire une offre généreuse pour convaincre Cavani de rejoindre la Premier League. L’Atletico Madrid serait d’ailleurs disposé à assurer à Cavani un salaire identique à celui qu’il perçoit au PSG, soit 10 millions d’euros par saison. Chelsea pourrait offrir davantage grâce à l’absence d’indemnités de transfert. Manchester United, un des clubs les plus riches d’Europe, peut d’ailleurs faire de même malgré de piètres résultats sportifs ces dernières années. L’Atletico Madrid maintient donc la pression pour obtenir le transfert de Cavani cet hiver. Le PSG est également l’autre menace qui guette l’Atletico Madrid sur ce dossier. Des rumeurs annoncent en Allemagne un possible retour de Thomas Tuchel en Bundesliga, du côté du Bayern Munich. Si ce départ venait à se concrétiser, c’est l’entraîneur qui lui succéderait qui va le mieux influencer le choix d’Edinson Cavani.