Lyès Bouyacoub (-100 kg) et Sonia Asselah (+78 kg), les deux derniers judokas algériens encore en lice dans le Grand Slam de Dusseldorf, ont été éliminés dimanche, au troisième tour de cette prestigieuse compétition après leurs défaites respectives contre l’Irlandais Benjamin Fletcher et la Française Fatoumata Bairo. Bouyacoub avait commencé par remporter ses deux premiers combats, respectivement contre le Polonais Kacper Szczurowski et le Léton Emils Gerkens, avant de s’incliner au troisième tour face à l’Irlandais. Idem pour Asselah, qui après avoir été exemptée du premier tour, a commencé par dominer la Togolaise Essohanam Koro, avant d’échouer au troisième tour contre la Française Fatoumata Bairo. Une défaite expéditive, survenue après seulement 23 secondes de combat. L’Algérie a engagé cinq autres judokas dans cette compétition (2 messieurs et 3 dames) et dont la plupart avaient connu des éliminations précoces.