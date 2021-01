La direction de l'USM Alger a annoncé, hier matin, la désignation officielle de Nadir Bouzenad, au poste de secrétaire général du club. Ancien secrétaire général de la Fédération algérienne de football (FAF) et directeur général de la SSPA du CA Bordj Bou Arréridj, Bouzenad entame, ainsi donc, ses fonctions d'une manière officielle après avoir trouvé un accord avec le premier responsable du club de la capitale, Achour Djelloul. Il se chargera du volet administratif et financier. Dans une déclaration à la page officielle du club sur Facebook, Bouzenad s'est dit animé d'une grande motivation pour réussir sa mission et donner un autre élan à la gestion du club, comme tracé par le Groupe Serport, actionnaire majoritaire de la SSPA du club de Soustrara.