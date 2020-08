La direction du NA Hussein Dey, et même si elle fait face à la révolte de ses supporters, continue de recruter. Mardi soir, elle a réussi à frapper un bon coup en engageant le meneur de jeu du RC Arba, Amine Bouziane. Une surprise de par les avis unanimes, d'autant que le joueur de 24 ans était dans le viseur du CR Belouizdad, l'ES Sétif, la JS Kabylie et le MC Alger. Le directeur sportif des Sang et Or, Chaâbane Merzekane, est parvenu à convaincre Bouziane de s'engager avec son club, qui lui ouvrira, selon lui, les portes des championnats étrangers, comme cela avait été le cas de tout temps. Entre-temps, les supporters du club ont organisé un nouveau sit-in, hier, en début d'après-midi, à côté du siège du ministère de la Jeunesse et des Sports pour réclamer qu'une société nationale vienne reprendre le club et le libérer des mains des frères Ould Zemirli, Bachir et Mahfoud.