Les Canaris tenteront de se racheter demain à Oran pour faire oublier le ratage de la première journée du Championnat national. Un match nul à l'extérieur de leurs bases n'est pas impossible et un point vaut largement mieux qu'une défaite. Et c'est ce que tenteront de réaliser les camarades de Hamroun lors de leur confrontation face au MC Oran qui a fait quant à lui un bon début en tenant en échec les Rouge et Or de Hussein Dey. Les Oranais tenteront en effet de continuer sur la même lancée en faisant tout pour garder les trois points sans devoir les partager avec les Kabyles. En fait, les Canaris qui n'ont pas réussi à convaincre leurs supporters lors de la première journée ont connu une semaine mouvementée. Le match nul qu'ils ont concédé au CABBA a fait des ricochets durant les jours qui ont suivi. C'est d'abord la colère du public qui a été ouvertement exprimée sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont en effet vivement critiqué la prestation des Canaris qui n'ont pas pu marquer sur leur terrain. Par la suite, c'est la barre technique qui a fini par être emportée par le vent de colère. Zelfani a fait les frais de cette mauvaise prestation en le payant de son poste. Ainsi, avec ce départ surprise du coach franco-tunisien, les camarades de Hamroun se sont retrouvés avec un nouvel entraîneur qui vient juste d'arriver à la place de Zelfani. Depuis l'arrivée de Youcef Bouzidi à la barre technique, les Canaris n'ont pas encore le temps de s'adapter avec la nouvelle méthode et la nouvelle approche du coach. Dans ce climat, il devient ainsi difficile de prévoir la nature de la prestation des joueurs kabyles. Un moral déstabilisé par le score face au CABBA et par le changement d'entraîneur. Cette situation peut, selon les observateurs, profiter aux joueurs du MCO pour mettre en difficulté les trois compartiments de l'échiquier de Bouzidi qui n'a pas eu le temps de tout vérifier avec la rencontre. Au chapitre de l'effectif, il est également à noter que l'attaquant kényan Juma ne semble pas avoir entendu les avertissements de la direction kabyle de saisir la FIFA. Malgré les sanctions qui pèsent sur lui, Juma n'est pas encore décidé à revenir à Tizi Ouzou. En effet, Juma est parti pour prendre part aux matchs de qualification de son pays et n'a plus donné signe de vie malgré les appels de la direction de la JSK. Attendu pour participer aux stages effectués par ses camarades, ce dernier n'est pas rentré. Malgré les justifications avancées quant à la pandémie de Covid-19, qui a bloqué la circulation aérienne, il n'en demeure pas moins que les moyens de rentrer sont disponibles même avec un relatif retard. Aussi, jusqu'à présent, Juma reste absent alors que ses coéquipiers s'apprêtent à aller au charbon après des préparations et des regroupements effectués durant l'intervalle estival. Ce qui a mis la direction de la JSK dans une situation compliquée, car le cas de Juma n'est pas si simple qu'il y paraît. Ce dernier maintient encore sa demande d'être payé rubis sur l'ongle, faute de quoi il menace de recourir aux juridictions internationales. De son côté, Cherif Mellal avait promis de régler sa situation, l'été passé, mais le joueur reste absent encore à quelques jours de la reprise. Cette absence rend donc impossible toute solution à l'amiable pour les deux parties. Pour sa part, le coach a affirmé que le joueur ne peut plus avoir sa place dans l'effectif qui sera aligné ni même sur le banc de touche. Une manière de dire que Juma a définitivement perdu sa place à la JSK.