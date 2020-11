Alors qu’il n’entrait pas dans les plans de Zinedine Zidane pour cette saison, Brahim Diaz a été prêté au Milan AC lors du dernier mercato estival. Arrivée chez les Rossoneri il y a seulement quelques mois, la pépite de 21 ans aurait déjà mis tout le monde d’accord. A tel point que le club lombard travaillerait déjà pour conserver Brahim Diaz à l’issue de son prêt. Selon les informations de Milan News, le Milan AC intensifierait les contacts avec le Real Madrid pour trouver un accord. A en croire le média transalpin, les Rossoneri auraient même convenu d’un gentlemen agreement avec le club merengue. Grâce à l’intervention de l’agent Edoardo Crnjar, qui aurait joué le rôle d’intermédiaire, Paolo Maldini et Florentino Pérez seraient tous les deux disposés à se rencontrer pour tenter de trouver un terrain d’entente. Alors que les relations entre les trois parties seraient excellentes,le directeur technique rossonero espérerait finaliser le dossier Brahim Diaz avant la fin de saison. Mais avant de boucler la transaction, le Milan AC et le Real Madrid devront se mettre d’accord sur le type de transaction. A ce jour, deux options seraient sur la table en ce qui concerne Brahim Diaz : un nouveau prêt avec option d’achat - et éventuellement une option de rachat - ou un transfert sec à l’été 2021.