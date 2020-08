Arrivé au Real Madrid en janvier 2019 après plusieurs années à Manchester City, son club formateur, Brahim Diaz espérait certainement enchaîner les matchs dans la capitale espagnole. Malheureusement, le joueur aujourd’hui âgé de 21 ans a été barré par la concurrence et n’a fait que

10 apparitions toutes compétitions confondues en 2019-2020. Pour gagner du temps de jeu, l’ailier espagnol va donc devoir aller voir ailleurs, et ça tombe bien car l’AC Milan souhaite le récupérer. C’est en tout cas ce qu’annonçait Sky Italia récemment. Et le départ de Brahim Diaz du Real Madrid se précise. Selon les informations d’AS, les Rossoneri sont tombés d’accord avec le principal concerné pour un prêt cette saison. La formation milanaise doit désormais régler les derniers détails avec les Merengues pour finaliser l’opération. Le média espagnol explique que celle-ci pourrait être bouclée ce week-end, ou la semaine prochaine. Reste désormais à savoir si ce prêt comprendra une option d’achat, ce qui est le souhait de l’AC Milan alors que le Real Madrid voulait de son côté un transfert sec.