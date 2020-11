L’international algérien, Yacine brahimi, confirme de match en match qu’il est l’homme fort d’Al Rayyan. Mardi, il a frappé fort, une fois de plus, en inscrivant un doublé en coupe. L’ancien joueur du FC Porto a fait son apparition à l’heure de jeu face à Al Ahli, lorsque le score était de (0-0) et que son équipe n’arrivait pas à produire son jeu. L’Algérie, directement après son entrée, a relancé les siens en ouvrant le score à cinq minutes de la fin sur penalty. Quelques minutes plus tard, il a reçu un ballon en position de pivot, il arrive à dribbler son adversaire avant de tromper le gardien d’un joli tir croisé pour doubler la mise et offrir la victoire (2-0) à Al Rayyan.