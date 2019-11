Le champion d’Afrique algérien, Yacine Brahimi, est revenu, dans un entretien avec le quotidien qatari Al Raya, sur son absence avec les Verts pour les deux premiers matchs des éliminatoires à la coupe d’Afrique des nations 2021. L’ancien attaquant du FC Porto a déclaré : « C’est moi qui ai demandé à Belmadi à ne pas être appelé pour ce regroupement pour des raisons personnelles, dont je ne pouvais me dérober. Sinon j’aurais été là avec la sélection nationale. Je profite d’ailleurs de l’occasion pour féliciter mes coéquipiers pour la large victoire (5-0) face à la Zambie. J’espère aussi qu’ils ramèneront un bon résultat du Botswana. ». Au sujet de sa signature au Qatar et de la possibilité de perdre sa place en Equipe nationale, Yacine Brahimi dira : « Non, je ne crains pas cela. Belmadi est un bon entraîneur. Il est compréhensif. Il ne regarde pas dans quel championnat le joueur évolue, même si ce dernier joue en Chine. Son seul et unique critère est la performance et le niveau en compétition. Je n’ai aucun doute sur cela. » Outre Brahimi, le capitaine des Verts, Riyad Mahrez, sera absent à l’occasion de la rencontre de demain. Il a été libéré vendredi par le sélectionneur national, Djamel Belmadi, « pour des raisons familiales ».