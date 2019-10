L’international algérien, Yacine Brahimi, est en train de réussir son début de saison avec Al-Rayyan SC. L’ancien attaquant du FC Porto a inscrit, vendredi soir, son quatrième but de la saison lors de la victoire (2-1) de son équipe face à Al Arabi. Le champion d’Afrique de 29 ans a égalisé à la 41’ après un très gros travail individuel. Un quatrième but pour l’ailier algérien qui est l’un des meilleurs attaquants du championnat qatari depuis le début de saison. Il a été impliqué directement dans six buts lors des cinq derniers matchs, en inscrivant quatre buts et offrant deux passes décisives.