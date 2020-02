Une rumeur improbable devenue réalité. Martin Braithwaite est le nouvel attaquant du FC Barcelone. L’international danois a quitté Leganès pour s’engager avec le club catalan. Il a paraphé un contrat longue durée avec le Barça. Le joueur de 28 ans arrive au FC Barcelone pour compenser les longues absences d’Ousmane Dembélé et Luis Suarez. Pour recruter Martin Braithwaite, le club catalan a dû lever sa clause libératoire estimée à 18 millions d’euros. Mais ce transfert fait grincer des dents du côté de Leganès. En effet, la formation madrilène qui joue le maintien en Liga - 19e après 24 journées - s’est fait chiper son attaquant en dehors des périodes de mercato. Une situation qui suscite alors la colère de Martin Ortega, directeur général de Leganès. « Nous considérons qu’il y a une règle injuste, celle dont a bénéficié Barcelone. Cela porte préjudice à notre club », a-t-il déclaré dans la presse espagnole. Par cette sortie, le dirigeant espagnol fait remarquer que son club n’est pas en mesure de remplacer Martin Braithwaite en cette seconde partie de saison. Alors que les Catalans ont bénéficié de la règle du joker médical pour renforcer leur attaque. Mais l’homme fort de Leganès n’en veut pas à ses homologues blaugranas. « Leur comportement a été correct. Ils nous ont informés de leur intention lundi et la seule issue était le paiement de la clause. Nous ne devons pas leur en vouloir, parce qu’ils ont fait usage d’une possibilité prévue par la réglementation en vigueur », a-t-il expliqué. Pour rappel, Martin Braithwaite est lié au FC Barcelone jusqu’en juin 2024. Présentée à la presse jeudi soir, le joueur est revenu sur son arrivée surprise en Catalogne. Déjà bien informé sur ses nouveaux coéquipiers et leur style de jeu, le Danois a hâte de débuter cette nouvelle aventure et il ne compte pas faire de la figuration ! « J’ai été surpris sur le moment, mais en même temps, pas tant que ça. Comme je l’ai dit auparavant, ça faisait plusieurs années que c’était dans ma tête et ça a toujours été mon ambition de jouer à ce niveau. J’ai toujours travaillé dur pour ça, et j’y ai toujours cru. Je sais que quand on travaille dur, qu’on y croit, qu’on est positif et qu’on croit en Dieu, les choses arrivent. Dieu soulève des montagnes pour toi. Je suis ici maintenant, et je suis prêt », a indiqué le joueur de 28 ans et ce dernier, qui a hâte de débuter sous ses nouvelles couleurs dès aujourd’hui à 16h contre Eibar au Camp Nou.

Brescia

Balotelli embarqué dans une nouvelle affaire

La Une de Nice-Matin a été sans équivoque hier. Mario Balotelli est accusé de viol. L’information, parue jeudi dans les médias italiens, est confirmée par le quotidien régional. Les faits remonteraient à 2017, lorsque l’attaquant officiait du côté de l’OGC Nice. L’international transalpin, aujourd’hui à Brescia, voit une jeune femme, âgée de 16 ans à l’époque des faits, l’accuser de viol à la sortie d’une discothèque de la Côte d’Azur. Une enquête a été ouverte par le parquet de Vicenza. Super Mario, lui, se dit victime de chantage et de tentative d’extorsion.



Borussia Dortmund

Le club avaitrefusé Haaland

Ancien joueur de l’AS Rome, Sebino Nela a fait une révélation sur l’attaquant Erling Haaland. Dans des propos relatés par la presse italienne, l’ex-défenseur a révélé que le club de la capitale avait la possibilité de s’offrir les services du canonnier norvégien, en 2018, avant qu’il ne rejoigne le Red Bull Salzbourg. La Roma n’avait pas donné suite au dossier en refusant de débourser 4 millions d’euros. Acheté en janvier par le BVB pour 20 millions d’euros, le natif de Leeds brille de l’autre côté du Rhin avec 11 buts toutes compétitions confondues. Auteur d’un doublé, Erling Haaland a écoeuré à lui seul le Paris Saint-Germain en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (2-1).

Tottenham

Mourinho, la stat accablante

Battu par le RB Leipzig (0-1) mercredi en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, l’entraîneur de Tottenham José Mourinho a connu une nouvelle contre-performance lors de la phase à élimination directe de C1. En effet, pour la septième fois d’affilée, le technicien portugais et son équipe n’ont pas réussi à s’imposer avec désormais un bilan de quatre nuls et trois défaites. Autrement dit, la dernière fois que le « Special One » a connu la victoire, à partir des 8es de la Coupe aux grandes oreilles, cela remonte au 8 avril 2014 et un succès contre le Paris Saint-Germain (2-0) avec Chelsea... Une éternité pour le coach des Spurs !

Real Madrid

L’avenir de Ramos plongé dans le flou

L’avenir de Sergio Ramos (33 ans) au Real Madrid est indécis, au point d’envisager un éventuel départ dans les prochains mois. En fin de contrat en juin 2021, le capitaine des Merengues n’a toujours pas prolongé. Pis encore, selon As, le défenseur central n’a reçu aucune nouvelle de ses dirigeants sur une prolongation, et celle-ci n’est pas une priorité pour eux. Toujours d’après le média ibérique, le Real Madrid est bloqué par le salaire de son capitaine (14 millions d’euros net par an), le plus important du club avec celui de Gareth Bale. Le club est dans le viseur du fair-play financier et les émoluments de l’Espagnol pourraient être difficiles à assumer. De son côté, Sergio Ramos veut prolonger et finir sa carrière à la Casa Blanca comme il l’avait indiqué en fin de saison dernière. Affaire à suivre.

Juventus

Alcantara comme alternative à Pogba

Ce n’est pas une surprise, la Juventus veut rapatrier Paul Pogba de Manchester cet été. Cela lui coûterait cependant beaucoup d’argent et la Vieille Dame pourrait y laisser des plumes. Alors, en cas d’échec, les Bianconeri se tourneraient vers un autre joueur, Thiago Alcantara (28 ans). Tuttosport révèle que la Juve garde l’Espagnol dans ses petits papiers. Le joueur du Bayern, très à l’aise techniquement, est l’une des pièces maîtresses de l’effectif munichois. Alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2021, un renouvellement de son bail serait peu probable. Ainsi, le club bavarois pourrait le laisser partir cet été et la Juventus pourrait lui ouvrir ses portes.

Manchester United

Les Red Devils confiants pour Sancho

Selon des informations rapportées par Sky Sports, Manchester United se considère comme le favori pour recruter Jadon Sancho, le jeune ailier du Borussia Dortmund qui a encore réalisé une bonne performance en Ligue des Champions mardi soir face au PSG (2-1). Mais pour réussir son coup, le club anglais doit d’abord absolument se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Autrement, des clubs comme Liverpool et Chelsea pourraient être plus attirants pour l’international anglais. Du côté de Manchester City en revanche, on aurait abandonné l’idée de faire revenir le joueur au bercail.