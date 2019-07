C’est terrible, mais on avait fini par les ranger dans la catégorie des losers, eux les recordmen de victoires en Coupe du monde (5), et accessoirement en Coupe des confédérations (4). Eux, les octuples champions d’Amérique du Sud, les champions olympiques en titre. Il faut dire que ce sacre olympique à domicile en 2016 – comme le succès lors de la Coupe des confédérations 2013 – était autant une contre-preuve qu’un trompe-l’œil, au cœur d’une décennie pauvre en trophées pour la Seleção. Aussi prestigieux soit-il, l’or olympique est moins coté en football qu’en athlétisme, en judo ou en escrime, difficile de le nier. Surtout, ce titre, les Brésiliens le savaient : même s’il constituait une première, il ne leur suffirait pas à être absous par leurs fans, deux ans après un Mondial 2014 au déroulé crispant et finalement désastreux. Comment y parvenir pour de bon ? Cette Copa America à la maison, compétition où le Brésil restait sur trois campagnes foirées (éliminations en quarts en 2011 et 2015 et au premier tour en 2016), constituait une occasion en or. Cette occasion, Dani Alves et ses potes l’ont saisie presque sans trembler face au Pérou (3-1), malgré l’exclusion de Gabriel Jesus à vingt minutes de la fin. Quelle valeur accorder à ce sacre continental, le neuvième de l’histoire de la Seleção, le premier depuis 2007 ? Une partie de la réponse tient dans le niveau de la concurrence. Entre un tenant du titre chilien que l’on disait divisé, et en perte de vitesse ces dernières années au point de manquer le Mondial russe, et une Argentine encore et toujours en reconstruction, celle-ci apparaissait décimée. Elle l’était d’autant plus après les quarts et les éliminations de la Colombie et de l’Uruguay, les deux seules nations a priori suffisamment armées pour priver les hommes de Tite du nono, ce dont le Pérou n’était – on le savait depuis les poules (5-0) – pas franchement en mesure. Pas de quoi, toutefois, parler de victoire usurpée. D’abord, parce que les Auriverdes ont enfin retrouvé la clé pour s’adjuger l’un des deux seuls trophées qui vaillent vraiment, chose dont ils s’étaient montrés bien incapables lors de leurs six derniers tournois majeurs. Lors de cette Copa, le Brésil a affiché une équipe bien huilée, équilibrée, suffisamment solide, créative et réaliste pour renouer avec la victoire. C’est d’ailleurs là tout le mérite du sélectionneur brésilien : avoir su s’adapter, à son effectif comme au football moderne, toujours plus exigeant physiquement et tactiquement, moins propice aux envolées.