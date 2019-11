Al Sadd

Bounedjah meilleur buteur du championnat

L’attaquant algérien d’Al Sadd, Baghdad Bounedjah, est en tête du classement des meilleurs buteurs du championnat du Qatar après neuf journées.

Il a inscrit 9 buts pour l’équipe drivée par Xavi, dont trois sur penalty en sept rencontres de QSL.

Les tenants du titre sont quatrièmes au classement général et ils comptent deux matchs de retard.

Le top 5 du classement des buteurs compte aussi deux autres joueurs algériens, Sofiane Hanni et Yacine Brahimi, auteurs de 6 buts chacun.



Milan AC

Bennacer s’affirme

Alors que son équipe milanaise a encore été battue en Série A (1-2) à domicile par Lazio, Ismaïl Bennacer a fourni une brillante prestation, l’une de ses meilleures mêmes depuis son arrivée en Lombardie.

Le milieu de terrain algérien a saisi parfaitement sa chance, même si cela n’a pas suffi pour éviter un nouveau revers aux siens. Aligné d’entrée pour la

5e fois en championnat avec les Rossonerri, dont la deuxième d’affilée, Bennacer a été rayonnant durant la majeure partie de la rencontre, ne connaissant que très peu de temps faibles.

Stefano Pioli, son entraîneur, l’a d’ailleurs maintenu sur le terrain jusqu’au bout. Avec ses deux compères du milieu que sont Paqueta et Krunic, Bennacer était très impliqué et soucieux de ressortir proprement le ballon.

Gil Vicente

Naïdji gagne des points

Pour la réception de Maritimo dimanche, Gil Vicente a su s’imposer (2-0) avec une belle entrée en jeu du joueur prêté par le Paradou AC, Zakaria Naïdji. L’attaquant algérien est entré en jeu à la 66’ alors que le score était toujours vierge.

Ce changement a permis à l’attaquant Lima d’avoir plus d’espaces et ouvrir la marque sur penalty.

A la 83’, Naïdji adresse un centre dévié par un défenseur, mais arrive tout de même vers Lima qui marque son deuxième but et assure la victoire pour son équipe. Naïdji avait l’occasion de marquer, mais a joué de malchance.

Gil Vicente remonte dans le classement avec un Naïdji qui commence petit à petit à s’acclimater au championnat portugais.