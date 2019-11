FC Nantes

Abeid à côté face à Bordeaux

Le milieu de terrain de Nantes FC, Mehdi Abeid a été choisi par le journal L’Equipe comme l’un des mauvais joueurs face à Bordeaux, en lui attribuant la note de 3 en compagnie de son coéquipier Blas. L’équipe de Christian Gourcuff est complètement passée à côté face aux Girondins (0-2), tous les joueurs étaient loin de leur niveau habituel mais L’Equipe a choisi trois flops de cette partie, dont le milieu de terrain algérien, Abeid.

« L’ancien dijonnais n’a pas suffisamment protégé sa défense. Avec le ballon, il a eu beaucoup de déchets dans la transmission, empêchant ses attaquants d’être bien alimentés », a écrit L’Equipe, en tentant d’argumenter sur la mauvaise prestation d’Abeid face à Bordeaux.



Ligue 1 française

Delort et Attal dans l’équipe-type

Deux joueurs algériens figurent dans le onze-type de France Football, qui concerne la 12e journée de la Ligue 1 française. Il s’agit de Youcef Attal (OGC Nice) et d’Andy Delort (Montpellier HSC). L’attaquant montpelliérain, Delort, a réalisé un bon match à Metz avec à la clé un but inscrit pour son équipe (2-2), inscrivant son deuxième but de la semaine après celui face à Nancy en coupe de la Ligue. Attal, quant à lui, a remporté le match face à Reims (2-0), avec son équipe de l’OGC Nice en réalisant surtout une prestation XXL sur le flanc droit de la défense.

Ahli SC

Le cas Belaïli réglé

Le différend entre l’ailier algérien Youcef Belaïli et son club d’Al Ahli est réglé. Alors que la rupture semblait consommée, tout est subitement entré dans l’ordre entre les deux parties. Parce que le joueur a fait amende honorable et aussi parce que son père est venu plaider sa cause et demander à la direction du club saoudien de passer l’éponge. Pour rappel, Belaïli s’est fait remarquer jeudi dernier en exprimant son mécontentement à la suite de son remplacement au milieu de la seconde période. Déçu, il a quitté la pelouse la tête baissée, sans un regard pour son entraîneur et en donnant un coup de pied dans une bouteille se trouvant à proximité. Une réaction qui lui a valu les remontrances de sa direction. À chaud, l’ancien joueur de l’ES Tunis a aussi indiqué en direct à un journaliste venu l’interviewer qu’il n’était pas content de son sort. Et qu’une explication avec ses responsables était nécessaire pour tirer tout au clair. L’entrevue en question a bien eu lieu. Mais, au lieu de formuler un quelconque reproche à sa hiérarchie, Belaïli s’est résigné à présenter ses excuses.