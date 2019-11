OGC Nice

Attal n’en finit pas d’étonner

A chaque journée du championnat français, le latéral droit de l’OGC Nice, Youcef Attal, fait parler son talent et fait découvrir une autre facette de lui. Après le titre du joueur le plus rapide en Ligue 1, il est désormais le défenseur qui a le plus dribblé dans les 5 grands championnats. Selon le site spécialisé WhoScored, l’ancien joueur du Paradou AC, avec 44 dribbles réussis en 10 matchs, occupe la première place des défenseurs. Il devance l’international marocain qui est à 30 dribbles. Toujours avec le même site, Youcef Attal est le deuxième joueur dans les 5 majeurs ayant plus dribblé compte tenu des matchs joués. Il est à 4,4 dribbles réussis par match en moyenne en 831 minutes disputées.

NA Hussein-Dey

Vers un retour au stade du 20-Août

La direction du NA Hussein-Dey a formulé une demande à la Ligue de football professionnel afin de revenir au stade du 20-Août d’Alger, après sa réouverture. Comme le CR Belouizdad, qui a déménagé en début de saison au stade olympique, le NAHD était contraint d’accueillir ses adversaire à El Harrach et à Dar El Beida, après la fermeture du stade du 20-Août pour la pose d’une nouvelle pelouse. Maintenant que le stade est opérationnel, les Sang et Or veulent y revenir et ce à partir de la prochaine journée du championnat face au MC Oran.