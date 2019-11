OGC Nice

Attal ne partira pas cette saison

Le président de L’OGC Nice, Jean- Pierre Rivière, a évoqué l’avenir de l’international algérien, Youcef Attal, qui est encore lié avec les Aiglons par un contrat qui expire en juin 2023. En effet, dans une intervention à la chaîne sportive RMC, le premier responsable du club azuréen a estimé que « Attal ne partira pas en janvier ni en fin de saison, c’est un joueur très important dans notre effectif ». « Il fait partie aussi du projet du club. On ne va pas le laisser partir du moins pour cette saison. Nous avons l’ambition de nous renforcer par des joueurs talentueux, il n’est pas question de se séparer de nos atouts, Attal en fait partie », a indiqué Rivère. Cependant, le président niçois n’a pas totalement fermé la porte à un départ au latéral droit algérien, surtout si des grands clubs se bousculent pour l’enrôler.

Al-Rayyan

Nouvelle distinction pour Brahimi

L’international algérien de l’équipe d’ Al-Rayyan, Yacine Brahimi (29 ans), a été désigné comme le meilleur joueur du championnat des « stars » du Qatar pour les mois d’octobre et novembre. Brahimi a été étincelant avec son équipe en inscrivant cinq buts et en délivrant une passe décisive durant ces deux mois, ce qui lui a valu cette distinction du meilleur joueur du championnat du Qatar. Notons que Brahimi n’a pas pris part au rassemblement de l’Equipe nationale pour les deux matchs de la Zambie et du Botswana pour des raisons personnelles.

Naples

Ghoulam rechute

L’arrière-gauche de Naples, Faouzi Ghoulam, souffrirait de problèmes musculaires qui ralentissent son rétablissement complet selon les informations de Tuttosport. Le défenseur algérien est toujours indisponible avec les Napolitains, il serait out pour les prochaines rencontres de l’équipe en championnat. L’ancien Stéphanois peine à se rétablir et à retrouver son meilleur niveau après diverses blessures. Au sujet de la situation du joueur de 28 ans, Carlo Ancelotti a déclaré, en conférence de presse, il y a quelques semaines : « Ghoulam s’il ne joue pas, ça veut dire qu’il n’est pas prêt. » Le latéral gauche pourrait quitter le club lors du prochain mercato d’hiver, il est dans le viseur de plusieurs clubs italiens ainsi que de l’Atletico Madrid.