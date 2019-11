Algérie - Botswana

Les supporters algériens ont fait demi-tour

L’histoire des cinq supporters algériens, qui voulaient aller au Botswana pour soutenir les Verts dans leur match, d’hier, face à la sélection locale, n’a pas connu de « happy end » après plusieurs épisodes. Après s’être vu refuser l’embarquement depuis Alger,

vendredi, faute de documents des autorités du Botswana, il aura fallu l’intervention de la FAF pour qu’ils puissent le faire dimanche, mais ils ont finalement été refoulés lors de l’escale à Doha, au Qatar, très tôt la matinée d’hier, faute d’un document officiel. Pour rappel, en l’absence de représentation de ce pays en Algérie, les journalistes ont dû passer par notre ambassade en Afrique du Sud, avant de devoir payer 150 dollars de visa (tout comme la délégation officielle). Seuls deux supporters habitués aux déplacements et venus de France étaient sur place, hier, ainsi qu’une petite famille avec enfants venus aussi faire du tourisme.

Malaga

Benkhemassa titulaire malheureux

Le milieu de terrain de Malaga, Mohamed Benkhemassa, a été titularisé lors du match de dimanche face à Alcorcón pour le compte de la

16e journée de la LaLigaSmartBank (deuxième division espagnole). Cette rencontre a vu les coéquipiers du transfuge de l’USMA s’incliner par la plus petite des marges. Bekhemassa a enregistré, à cette occasion, sa 5e titularisation depuis le début de saison en championnat avec son club. Rappelons que l’ex-milieu de terrain de l’USM Alger s’est engagé cette saison avec le club de Malaga pour un contrat de trois années.

ES Tunis

Benguit buteur en amical

Profitant de la trêve internationale, l’Espérance de Tunis a disputé un match amical face au CS Hammam-Lif au stade d’El Menzah de Tunis. Taraji a remporté la rencontre sur le score de (3-1), avec un but de l’international algérien, Raouf Benguit. Après l’ouverture de score à la

32’ minute, le milieu de terrain algérien a doublé l’avantage pour le double champion d’Afrique, quatre minutes plus tard. Benguit a cédé sa place à la 81’. Les autres algériens de l’Espérance, en l’occurrence Abdelkader Bedrane, Ilyes Chetti et Billel Bensaha, n’ont pas participé à cette rencontre pour cause de blessure.