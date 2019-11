MC Oran

Un parcours qui dépasse les ambitions

L’entraîneur du MC Oran, Bachir Mecheri, a qualifié le parcours de son équipe, à l’issue du premier tiers du championnat de Ligue 1, de « très satisfaisant et qui dépasse les ambitions ». « Au regard des nombreux problèmes que nous rencontrons, aussi bien sur le plan financier qu’administratif, tous les membres du staff technique sont unanimes à saluer le parcours de l’équipe après dix journées de championnat », a déclaré Mecheri à l’APS. Le MCO reste sur un nul ramené de Béchar face à la JS Saoura (1-1), samedi passé dans le cadre de la mise à jour de la 6e journée du championnat, ce qui lui a permis de conserver sa troisième place au classement qu’il partage avec son précédent adversaire, totalisant chacun 17 points après 10 étapes de la compétition. Et même si les Hamraoua parviennent jusque-là à s’adjuger une place sur le podium, il n’en demeure pas moins que leur principal objectif demeure le maintien, selon les dires de leur coach, qui souhaite atteindre cet objectif « dans les meilleurs délais ». Il faut dire que cette troisième place actuelle du club phare de la capitale de l’Ouest ne traduit pas la situation ambiguë y prévalant sur le double plan administratif et financier. En effet, le club est toujours sans président depuis la démission de Ahmed Belhadj, dit « Baba », en fin de saison passée. Les membres du conseil d’administration avaient, en juillet dernier, nommé l’ancien international Si Tahar Cherif El Ouezzani au poste de directeur général avant de « s’éclipser », laissant le champion d’Afrique avec l’EN en 1990 se débattre seul dans d’interminables problèmes.

MC Saïda

Hamdad Kouider nouvel entraîneur

Hamdad Kouider a été désigné nouvel entraîneur du MC Saïda, club de Ligue 2 professionnelle. Le nouveau coach remplace, Sabeur Bensmain, désigné mercredi dernier à la barre technique de l’équipe nationale de football de la des U20 ans. Hamdad Kadirou a souligné qu’il oeuvrera pour réaliser des résultats positifs avec le MCS appelant tous les fans du club à se mobiliser pour le soutenir matériellement et moralement durant la saison footballistique en cours. Le MC Saïda affrontera le DRB Tadjenanet aujourd’hui au stade du 13-Avril 1958 de Saïda pour le compte de la 13e journée du championnat de Ligue 2. Une prime d’encouragement est promise aux joueurs en cas de victoire, a-t-on fait savoir. Le MCS occupe actuellement la 13e place au classement avec 14 points.