Al-Shabab

Divorce consommé avec Benlamri ?

Non titularisé par son club après un retard à l’entraînement, Djamel Benlamri semble être actuellement dans une zone de tourmente. Après avoir refusé de s’échauffer avec l’équipe la semaine dernière, le défenseur algérien est allé encore plus loin. Sans rien dire à Al Shabab, Benlamri s’absente à deux reprises aux séances d’entraînements. Le club saoudien l’a fait savoir sur son compte officiel Twitter. Ce qui risque de compliquer la suite du parcours de l’international dans son club. Plusieurs clubs saoudiens sont actuellement sur le joueur et suivraient de près ce dossier. Pas plus tard qu’il y a quelques semaines, les médias locaux ont évoqué les intérêts d’Al Hilal, actuel vainqueur de la Ligue des Champions asiatique et d’Al Nasr. Avec la dimension disproportionnée que prend cette histoire, le divorce semble définitivement être consommé entre Benlamri et son club Al Shabab.

OGC Nice

Possible retour de Ounas à Naples

Ayant franchi un palier en quittant Bordeaux pour Naples, Adam Ounas n’a pas connu cette progression. Il a été moins décisif et a rarement fait montre de toute l’étendue de son talent. Faute au temps de jeu réduit sous l’ère Carlo Ancelotti. Ce qui l’a contraint à faire un retour en Ligue 1 au niveau de l’OGC Nice. Mais l’ex-international algérien et ancien joueur de Naples Hassan Yebda pense que l’ailier pourrait faire son retour en Italie et enfin prouvé sa valeur. « L’année dernière, j’ai vu Ounas jouer, il a été bon mais avec Ancelotti, il n’avait aucun moyen de prouver sa valeur. Il s’est également blessé mais je pense qu’il peut retourner à Naples et aider l’équipe italienne », a-t-il déclaré.

CAF

Infantino veut « une Ligue africaine »

Le président de la Fifa, Gianni Infantino, a souhaité jeudi, la création d’une « Ligue africaine », et lancé un appel à un milliard d’investissement dans les stades sur le continent, pour « porter le football africain au sommet du monde ». «Il faut prendre les 20 meilleurs clubs d’Afrique et les faire jouer dans une ligue africaine», a déclaré le président de la Fifa présent à Lubumbashi, en République démocratique du Congo, pour les 80 ans du Tout-Puissant Mazembe, l’un des plus grands clubs d’Afrique. « Une telle ligue peut générer au moins 200 millions de revenus, ce qui la place dans le Top 10 mondial, du jour au lendemain », a-t-il assuré au côté du président du TP Mazembe, Moïse Katumbi. L’enjeu est d’arrêter le départ des joueurs africains vers les autres championnats du monde entier, selon lui.