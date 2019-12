AS Monaco

Jardim recadre Slimani

Vendredi en conférence de presse, l’entraîneur portugais de l’AS Monaco, Leonardo Jardim, s’est exprimé sur l’absence de son attaquant, Islam Slimani, qui a écopé de deux matchs de suspension après son carton rouge face à Bordeaux. L’entraîneur de Monaco a indiqué : « Tout le monde sait que j’aime beaucoup Slimani, parce que c’est un bon garçon, mais il doit se contrôler et ne pas s’énerver durant les matchs. Slimani a besoin de concentration. » L’ancien coach du Sporting AC a déclaré : « Je sais que c’est difficile de rester dans une bonne forme mentale quand tu es mené, mais il faut savoir gérer son match. » Rappelons que Slimani avait marqué un but face à Bordeaux avant de recevoir deux cartons jaunes qu’il aurait pu éviter, ce qui lui avait valu une expulsion.

FC Nantes

Abeid de retour face à Toulouse

Le milieu de terrain algérien du FC Nantes, Mehdi Abeid, figure sur la liste des convoqués pour le prochain match des Nantais en championnat, aujourd’hui à la Beaujoire, pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Le champion d’Afrique a raté la dernière rencontre des Canaris face au Stade Brestois d’Haris Belkebla pour cause de maladie. Les hommes de l’ancien sélectionneur des Verts, Christian Gourcuff, essayeront de se rapprocher un peu plus du haut du tableau face à l’avant-dernier du classement général.

Angers SCO

El Melali encore forfait

Blessé à la cheville, Farid El Melali qui a raté les quatre derniers matchs de championnat d’Angers, a été une nouvelle fois déclaré forfait hier face à l’OGC Nice pour le compte de la 15 éme journée de la Ligue 1. El Melali (22 ans) n’a pas été de la partie hier soir, face à trois autres Algériens, à savoir Attal, Boudaoui et Ounas, ce qui commence à inquiéter le concerné ainsi que le staff technique de son club. Sa blessure au pied commence à l’inquiéter sérieusement surtout que l’ex-paciste est loin des terrains depuis presque un mois et demi à cause de cette blessure.