Mönchengladbach

Bensebaïni dans l’équipe-type de la semaine

Titulaire face à Freiburg, le défenseur algérien de Borussia Mönchengladbach, Ramy Bensebaïni a réalisé un joli match et réussi avec son club à s’imposer (4-2) et prendre la tête du classement général. La prestation du latéral gauche, international algérien n’est pas passée inaperçue pour les médias allemands, notamment Kicker, qui a mis le nom de Bensebaïni dans l’équipe-type de la semaine en Bundesliga. Le défenseur algérien, qui a eu un début de saison un peu difficile, a réussi finalement à prendre une place de titulaire au sein de son équipe grâce à ses bonnes prestations et il répond à la confiance de son entraîneur par la plus belle des manières .

Olympiakos

Soudani confiant pour la suite

L’international algérien, Hillel Soudani, s’est exprimé, dans une déclaration à la presse grecque, au sujet du dernier revers de l’Olympiakos face au concurrent direct pour le titre, le PAOK Salonique, à domicile (1-1) et de la suite de la compétition. Il a déclaré : « Nous avons tout fait pour marquer un deuxième but. Nous avons bien travaillé ensemble, mais nous ne l’avons pas fait. Toute l’équipe voulait la victoire. ». L’attaquant de 32 ans ajoute : « Peu importe la difficulté, nous devons laisser le match de côté. Nous avons encore beaucoup de matchs devant nous et nous continuerons à être forts. » Pour rappel, avec ce match nul concédé, les hommes de Pedro Martins sont désormais ex aequo avec le PAOK en tête du classement de Superleague. Les deux équipes ont récolté 28 points en 12 rencontres.



CAF

Amr Fahmy candidat contre Ahmad Ahmad ?

L’ancien secrétaire général de la CAF, Amr Fahmy (37 ans), serait candidat à la présidence de la Confédération africaine de football dans un an et demi. Selon les informations de Botola, l’Egyptien, qui a été démis de ses fonctions par l’actuel président Ahmad Ahmad, il y a 8 mois, ambitionne de lui succéder en 2021. Affaibli depuis la nomination de la secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura en tant que déléguée générale à l’Afrique, le président Malgache de la CAF voit, donc, le membre de la puissante famille égyptienne Fahmy vouloir lui succéder.