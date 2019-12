Championnats arabes de cyclisme

Azzedine Lagab en argent

Le cycliste Azzedine Lagab a offert à l’Algérie une deuxième médaille d’argent aux Championnats arabes sur route actuellement en cours à Alexandrie (Egypte), après sa deuxième place au contre-la-montre individuel Elite. Lagab a bouclé les 44 kilomètres de cette course en 57:04.61, derrière le Koweïtien Djafar Al-Ali, vainqueur en 55:59.51, au moment où un autre Koweïtien, Khaled Al-Khalifa a complété le podium en 58:00.66. Lagab porte ainsi le total de la sélection Algérienne à six médailles, après quatre journées de compétition : 4 or et 2 argent. Une moisson qui aurait pu être meilleure si Abderrahmane Mansouri, le deuxième Algérien engagé dans ce contre-la-montre Elite, avait réussi un résultat plus probant. Mais il s’est finalement contenté de la quatrième place, avec un chrono de 58:05.77. Lors de la précédente édition de ces Championnats arabes sur route, disputée également en Egypte, à Sharm El-Sheikh, l’Algérie avait décroché la première place au classement final, avec un total de 17 médailles : 10 or, 4 argent et 3 bronze.

Classement mondial féminin de l’ITF

Une chute vertigineuse pour Benaïssa

L’Algérienne Amira Benaïssa a subi une chute vertigineuse de 427 places dans le nouveau classement mondial de la Fédération internationale de tennis (ITF), glissant ainsi au 1948e rang de la nouvelle hiérarchie, dévoilée par l’instance. Une régression lourde de conséquences, même sur « le statut national » de l’Oranaise de 28 ans, car elle passe du rang de la deuxième meilleure Algérienne sur le plan mondial, à celui de quatrième. En effet, Benaïssa se trouve désormais très loin derrière Inès Ibbou, qui s’est maintenue pour la troisième semaine consécutive au 178e rang mondial, restant du coup l’Algérienne la mieux classée sur le plan mondial chez l’ITF. La deuxième place occupée jusque-là par Benaïssa revient désormais à Hanine Boudjadi, qui s’est maintenue pour la deuxième semaine consécutive au 1764e rang, au moment où sa sœur, Yassamine, a gagné une place dans ce nouveau classement mondial, et dans lequel elle figure désormais au 1859e rang.

Equitation

Le championnat d’Algérie d’endurance à Batna

Le championnat d’Algérie d’endurance aura lieu vendredi et samedi prochains au centre équestre de Batna. Cette compétition de deux jours, organisée par la ligue équestre de la wilaya de Batna en collaboration avec la FEA, verra la participation de plus de 70 chevaux et cavaliers d’une dizaine de clubs équestres représentant 6 wilayas du pays. Une visite vétérinaire est programmée aujourd’hui.