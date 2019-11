Ahli SC

Belaili à l’amende

Après sa réaction hostile envers son entraîneur Christian Gross, l’attaquant algérien du Ahli SC, Youcef Belaili, sera sanctionné financièrement par la direction de son club. Cette dernière, à en croire la presse saoudienne, a décidé une ponction sur le salaire de son joueur afin que ces actes ne se reproduisent plus. Ceci, étant donné qu’il s’agit d’un cas de récidive. Le montant de cette sanction n’a pas été dévoilé.

Fiorentina

Ghezzal attend sa première titularisation

Le joueur algérien de la Fiorentina, Rachid Ghezzal, pourrait bien avoir la chance de débuter titulaire pour la première fois avec sa nouvelle équipe en Serie A, aujourd’hui, face à Parme, selon les informations du Corriere del Fiorentino. L’ailier de 27 ans, qui n’a eu droit qu’à 33 minutes de jeu en championnat jusque-là, pourrait profiter de l’absence de plusieurs joueurs au sein de l’effectif de Montella, notamment le Français Ribery, suspendu. Le coach envisage de réorganiser la tactique son équipe et l’ancien de l’Olympique Lyonnais devrait faire partie du « Onze » entrant. Ghezzal, pour rappel, a rejoint le club italien dans les derniers jours du mercato d’été. Il a signé un contrat d’une année en prêt en provenance de Leicester City.

Al-Raed

Doukha – Amrabat, l’incident est clos

Le portier algérien d’ Al-Raed, Azzedine Doukha, est revenu sur sa réaction face au Marocain Amrabat, pensionnaire d’Al Nasr.

« C’est normal qu’un joueur soit énervé durant un match vis-à-vis d’une décision d’un arbitre ou bien à cause d’un sentiment d’injustice. Nous sommes des professionnels, on se doit de respecter les directives des arbitres, mais ce qui s’est passé avec moi était spécial. J’ai senti que ma dignité était touchée ce jour-là, car l’arbitre ne m’a pas donné raison. » Doukha précise : « Je n’ai aucun problème avec les joueurs ni avec Amrabat ni avec Hamdallah. Au contraire nous sommes des voisins et il y a une grande fraternité entre le peuple algérien et le peuple marocain. Mon éducation ne me permet pas de faire de telles choses, je me suis excusé auprès des supporteurs saoudiens en général. Ce fut un tourbillon et cela fait désormais partie du passé, ça ne se reproduira plus. »