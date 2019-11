A cause des subventions « dérisoires » allouées par l’APC

Les clubs oranais montent au créneau

Les principaux clubs de football d’Oran sont montés au créneau pour cause des subventions allouées par l’APC, que les concernés jugent « dérisoires », alors que la plupart des équipes oranaise font face à de sérieux problèmes financiers.

Le MC Oran, pensionnaire de la Ligue 1, a été le premier à rejeter carrément la subvention que lui a débloquée l’APC et estimée à 10 millions DA.

Cette montée au créneau de la direction mouloudéenne coïncide avec une situation financière délicate que connaît la trésorerie de la formation phare d’El-Bahia qui croule sous les dettes générées par la gestion des ex-dirigeants.

La « révolte » des Hamraoua a donné des idées au voisin l’ASM Oran, dont les dirigeants se sont, à leur tour, plaints du montant de la subvention accordée par l’APC.

Le SCM Oran, le troisième club de football qui évolue dans la Division nationale amateur (DNA), n’est pas mieux nanti dans ce registre. En effet, son président Benaïssa Cherraka, s’est dit, lui aussi, « déçu » par le traitement réservé par l’APC à son club, révélant que la subvention allouée à sa formation ne dépasse pas les 4 millions DA.

Ligue 1

Les dates des rencontres retards fixées

La LFP a fixé mardi les dates des rencontres retards du championnat de Ligue 1. Les deux matchs de la 6e journée, à savoir JS Saoura - MC Oran et CR Belouizdad – ASO Chlef, auront lieu le 16 novembre prochain, respectivement à 18h et 16h. pour le compte de la même journée, le match MC Alger - CABB Areridj est programmé le lendemain à 18h45.

Par ailleurs, le match Paradou AC - USM Bel Abbès, comptant pour la 9e journée, aura lieu le 16 novembre à 16h.

Le derby algérois de la 6e journée entre l’USMA et le PAC est à programmer.

D’autre part, le match MC Alger - JS Kabylie se jouera le mercredi 13 novembre.

Par ailleurs, la 13e journée de Ligue 2, prévue initialement le 16 novembre, sera décalée au mercredi

20 novembre en raison de la participation des équipes de Ligue 2 au 3e tour régional de la coupe d’Algérie.