Al Ahli SC

Belaïli répond sur le terrain

Alors qu’il était sorti énervé lors du précédent match et qu’il a fallu qu’il s’excuse pour éviter d’être mis à l’écart par son entraîneur Christian Gross, Youcef Belaïli a répondu de la plus belle des manières mardi avec Al Ahli SC en King’s Cup. Opposés au club de deuxième division d’Al Jndal, Les Ahlaouis ont été cueillis à froid dès la 23’ par un but des visiteurs. Dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, l’international algérien marque un joli but. Excentré sur le côté droit de la surface, il décoche une frappe puissante qui permet à son club d’égaliser. Il est également passeur décisif, à la 59’. Il dribble sur le côté droit élimine son vis-à-vis et adresse un magnifique centre pour le but du (3-1). Finalement, après avoir douté une mi-temps le club de Jeddah s’impose logiquement (4-1), avec un très bon Belaïli buteur et passeur, et ayant trouvé deux fois les montants dans ce match. Une prestation qui devrait convaincre son coach de compter sur lui.

Sénégal

6e Ballon d’or pour Mané

Le footballeur sénégalais de Liverpool, Sadio Mané, a été élu mardi pour la 6e fois consécutive « Ballon d’or Sénégal » par l’Association nationale de la presse sportive. Les journalistes sportifs sénégalais ont plébiscité Mané lors du vote des différentes rédactions sportives. L’attaquant de Liverpool est vainqueur de la C1, vice-champion d’Angleterre, vice-champion d’Afrique et co-meilleur buteur de l’élite anglaise avec 22 buts.

Coupe de la CAF

L’ESAE FC dernier qualifié

Les Béninois de l’ESAE FC ont validé le dernier billet qualificatif à la phase de poules de la Coupe de la CAF aux dépens des Sénégalais de Génération Foot aux TAB (4-3), 0-1 au match des 16es de finale « bis » retour disputé mardi au stade Rene Pleven de Cotonou. Battus (1-0) lors du match aller disputé à Dakar, les Sénégalais ont refait leur retard sur les Béninois grâce à un but de Cherif Bayo à quelques secondes de la fin de la première partie. Les 16 qualifiés, dont Paradou AC, seront fixés sur leurs prochains adversaires dans cette compétition le 10 du mois courant, à l’occasion du tirage au sort prévu au Caire.