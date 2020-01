Liverpool

Larouci appelé avec les U19 français

Quelques jours seulement après avoir disputé son tout premier match officiel sous les couleurs de Liverpool, le natif d’El Oued, Yasser Larouci, a été convoqué par la France. Le jeune latéral gauche de 19 ans, arrivé jeune en France, a reçu pour la première fois une convocation des Bleus alors que jusque-là son club Liverpool, qu’il a rejoint en 2017, n’avait pas répondu favorablement aux sollicitations des sélections U16 à U18. Ce joueur, issu du centre de formation du Havre, est considéré depuis deux ans comme un des espoirs mondiaux les plus prometteurs. Pour rappel, cette convocation ne signifie rien pour le choix définitif du joueur, qui peut suivre les traces de plusieurs autres joueurs de la sélection algérienne, lesquels avaient porté le maillot des équipes jeunes de la France avant d’opter pour les Verts en équipe A.



Al Khaleej Saihat

Madoui nouvel entraîneur

Après avoir été limogé de son poste d’entraîneur de l’ES Sétif, suite aux mauvais résultats au mois d’octobre dernier, l’entraîneur Kheïreddine Madoui va retrouver du service en Arabie saoudite. L’ancien international algérien a signé un contrat avec la formation d’Al Khaleej Saihat, actuel 12e de la deuxième division saoudienne. Madoui a été présenté à la presse mais la durée de son contrat n’a pas été dévoilée par son nouveau club . À noter que c’est la deuxième expérience de Madoui en Arabie saoudite après une première en 2015 sous les couleurs d’Al Waheda .

Damac

Ammari quatrième algérien engagé

La formation saoudienne de Damac, qui compte déjà trois algériens dans son effectif (en plus de l’entraîneur), a annoncé la signature d’une nouvelle recrue algérienne durant les prochaines heures. L’ex-international Algérien U17 et ancien joueur de Viitorul en Roumanie et de plusieurs clubs en Italie, Najib Ammari, a signé un contrat de 6 mois renouvelable en cas de maintien. Rappelons qu’Ammari (27 ans) est issu du centre de formation de l’Olympique de Marseille.