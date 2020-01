ES Sétif

L’équipe en stage à Alicante

L’ES Sétif s’est envolée à destination de la ville espagnole d’Alicante pour y effectuer un stage de préparation de 15 jours. La délégation sétifienne est composée de 35 membres, dont 23 joueurs parmi lesquels 4 espoirs: Talal Boussouf, Ahmed Guendoussi, Amine Biaze et Ibrahim Hachoud. La formation dirigée par le coach tunisien Nabil El Kouki devrait jouer durant ce stage

2 matchs amicaux. La première rencontre programmée face à un club équatorien a d’ores et déjà été fixée pour le 17 janvier, au moment où la date de deuxième match et du second sparring-partner restent encore à définir, selon la même source. Pour l’état-major du club sétifien, ce stage est une occasion pour les joueurs de recharger les batteries en vue de la phase retour d’autant plus que l’ES Sétif reste sur victoire flamboyante décrochée à l’extérieur, face au MC Alger pour un match retard comptant pour la 14ème journée du championnat de Ligue 1. Resté à l’infirmerie, seul l’attaquant Bouguelmouna ne prend pas part à ce stage de préparation alors que la nouvelle et l’unique recrue pour l’heure côté sétifien, le défenseur Mohamed Benyahia devrait directement rejoindre ses nouveaux coéquipiers à partir de France.

WA Tlemcen

Imminente levée d’interdiction de recrutement

Le WA Tlemcen est en train de mettre les bouchées doubles pour s’acquitter de ses dettes auprès d’anciens joueurs afin de lever l’interdiction de recrutement dont fait l’objet ce club de Ligue 2 de football. « Nous sommes sur la bonne voie pour régler le problème des dettes des joueurs qui nous ont causé l’interdiction de recrutement au cours de l’actuel mercato d’hiver, sachant que ces dettes sont estimées à 12 millions DA au titre de l’exercice écoulé ainsi que la première partie de la saison en cours », a déclaré, hier, le président Nacereddine Souleyman à l’APS. La levée de l’interdiction de recrutement est devenue une nécessité pour le WAT après les blessures de deux de ses meilleurs attaquants, en l’occurrence Bougueche et Touil. Ils devraient rater une bonne partie de la phase retour, a regretté le même responsable. « La décision de la LFP de prendre en charge une partie des dettes des clubs et récupérer par la suite son dû, une fois l’argent des droits de retransmission encaissé, arrange nos affaires et nous encourage ainsi, à faire un effort supplémentaire pour avoir l’autorisation de recruter », a encore souligné le premier responsable du Widad.