AS Monaco

Moreno ne veut pas lâcher slimani

Auteur d’une entrée décisive en jeu contre le PSG dimanche (3-3), Islam Slimani ne vit pourtant pas bien sa situation depuis le départ de Leonard Jardim. l’attaquant algérien pense à un départ. En conférence de presse, son entraîneur le rassure.

« C’est très important d’avoir Slimani avec moi. C’est un grand joueur et un grand professionnel », a confié Robert Moreno mardi. Prêté par Leicester, l’ancien du Sporting Portugal a connu une belle première moitié de saison (6 buts, 8 passes décisives). Mais il rumine depuis l’arrivée du l’Espagnol sur le banc. Ces déclarations ont de quoi rassurer Islam pour la suite de sa saison. Quoi que si l’envie d’ailleurs persiste chez Slimani, Aston Villa ne serait pas contre son accueil.



Borussia Mönchengladbach

Blessure musculaire pour Bensebaïni

La Bundesliga reprend ses droits ce week-end avec le Borussia Monchengladbach qui se déplacera à Schalke pour un derby de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. L’international algérien, Ramy Bensebaïni, pourrait manquer ce choc du top 5 à cause d’une blessure. D’après les médias allemands, le latéral gauche de 24 ans souffrirait de douleurs musculaires et aurait dû stopper brusquement l’entraînement mardi. Les journaux germaniques n’ont pas encore indiqué la nature exacte de la probable blessure de Bensebaïni. lui qui est devenu l’un des joueurs les plus performants dans son équipe cette saison.

Schalke 04

Ça bouge pour Bentaleb

Mis à l’écart par Schalke 04, Nabil Bentaleb n’a plus vraiment d’avenir à Gelsenkirchen. Depuis le début du mercato hivernal, plusieurs clubs ont pris contact avec l’international algérien qui n’a pas caché de son côté ses envies d’ailleurs. Le joueur de 25 ans, qui est en pleine possession de ses moyens, attend avec impatience que sa situation s’éclaircisse. Et cela pourrait rapidement se décanter puisque trois clubs anglais s’intéressent au joueur. Le plus chaud actuellement serait Crystal Palace. Everton, qui pourrait bouger sur un milieu de terrain d’ici la fin du mois de janvier, et un autre club anglais dont le nom n’a pas fuité sont également sur le coup, tout comme l’OL qui garde un oeil sur le joueur. Mais le club rhodanien cherche un renfort offensif et n’a pas fait de l’ancien milieu de Tottenham une priorité immédiate.